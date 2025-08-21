У низці регіонів очікуються грозові дощі: прогноз погоди в Україні на 22 серпня

22 серпня в Україні синоптична ситуація буде доволі різноманітною. У східних і південних регіонах утримається суха погода, тоді як захід, північ та більшість центральних областей накриє активний циклон середземноморського походження. Він принесе дощі, грози, місцями сильні зливи та шквалистий вітер. Вітер очікується з південного заходу, часом із різкими поривами.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Температурний фон цього дня буде дуже контрастним. На заході повітря прогріється лише до +17…+21°C, на півночі стовпчики термометрів покажуть +21…+24°C. У центральних областях буде здебільшого спекотніше — +29…+32°C, але на Вінниччині температура не перевищить +25°C. У південних регіонах прогнозують +29…+32°C, а на сході спека сягатиме +30…+34°C.

У Києві очікується дощ із грозою та зниження температури до +22°C. За словами синоптиків, після тривалого періоду спеки в країні поступово встановиться похолодання, і в низці областей температура знизиться ще більше.

