В Україні подешевшав популярний овоч: яка ціна за кілограм

В Україні цього тижня оптові ціни на огірки знизилися та наразі коливаються в межах 80–105 грн за кілограм, що приблизно на 17% менше, ніж тиждень тому. Як зазначають аналітики, виробники змушені зменшувати відпускні ціни через ослаблення попиту.

Про це повідомляє EastFruit. Тривале зростання вартості тепличних огірків у попередні місяці негативно вплинуло на продажі, що призвело до накопичення нереалізованої продукції.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Сезон збуту вітчизняних огірків майже завершився, тому на внутрішньому ринку переважають імпортні тепличні овочі. Додатковим чинником зниження цін стало збільшення кількості товару середньої та низької якості.

Більшість учасників ринку очікують подальшого падіння вартості, адже пропозиція імпортних огірків продовжує зростати.

Зараз ціни на тепличні огірки в Україні приблизно на 18% нижчі, ніж були на початку листопада минулого року.

Раніше ми розповідали, що ціни на яйця в Україні різко пішли вгору.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!