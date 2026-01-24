В Україні продовжує зростати у ціні популярний продукт: скільки коштує

Ціни на курячі яйця в українських супермаркетах знову пішли вгору. Подорожчання торкнулося всіх популярних марок і фасувань, причому нові цінники з’явилися буквально за кілька днів.

Порівняно із середніми показниками за грудень 2025 року, станом на 22 січня вартість усіх видів курячих яєць зросла. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Як змінилися ціни в магазинах

Десяток яєць "Квочка" С1, який у грудні в середньому коштував 82,66 грн, нині продають уже по 83,95 грн. Аналогічна динаміка й у продукції "Ясенсвіт" С1: якщо раніше 10 штук обходилися покупцям у 81,70 грн, то тепер середня ціна піднялася до 82,16 грн.

Зросла вартість і більших упаковок. Так, 18 яєць "Ясенсвіт" С1 у грудні коштували 136,26 грн, а зараз — близько 138,75 грн. Упаковка з 30 яєць подорожчала з 248,64 грн до 251,10 грн.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Чому яйця продовжують дорожчати

Економіст Володимир Чиж раніше зазначав, що тенденція до зростання цін на яйця збережеться і надалі. За його словами, у 2025 році цей продукт продемонстрував одне з найвищих річних подорожчань серед базових харчів — майже на 90%.

Фахівець прогнозує, що у 2026 році яйця можуть додати в ціні ще щонайменше 15%. Причинами він називає суттєве збільшення витрат на електроенергію, подорожчання кормів для птиці, а також логістичні складнощі.

Як підкреслює експерт, ключовими чинниками формування цін на українському ринку залишаються сезонність, собівартість кормів і транспортні витрати — саме вони й спричиняють помітні коливання вартості курячих яєць.

Нагадаємо, в Україні подорожчала риба.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!