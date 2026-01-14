В Україні різко подешевшав популярний продукт: скільки коштує

Протягом останніх років продукти в Україні стабільно дорожчали, але на початку 2026-го один із найпопулярніших молочних товарів пішов проти тренду — вершкове масло подешевшало. Станом на 13 січня середні роздрібні ціни на масло в супермаркетах знизилися порівняно з грудневими показниками 2025 року.

Після новорічних свят попит на жирні молочні продукти (масло, вершки, сметану) традиційно падає. Виробники та мережі розпродають залишки перед новим сезоном, тому в січні часто спостерігається тимчасове зниження цін на цю категорію. Про це повідомляє сайт Мінфін.

Як саме змінились ціни на популярні марки

Масло "Селянське" 72,5% (пачка 200 г). Тепер коштує в середньому 96,97 грн. У грудні було 118,97 грн Зниження — понад 22 грн або близько 18%.

Масло "Яготинське" 73% (пачка 200 г). Середня ціна впала до 110,17 грн.У грудні — 115,48 грн Зниження — близько 5 грн або 4,6%.

Це помітне здешевлення для товару, який зазвичай реагує на зростання цін на молоко та енергоносії.

Водночас ситуація з іншими продуктами залишається неоднозначною. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі Главреду зазначив, що яловичина продовжує дорожчати слідом за світовими ринками через скорочення глобального виробництва та зростання українського експорту. Натомість ціни на курятину у січні-лютому можуть стабілізуватися або навіть трохи знизитися після святкового піку.

