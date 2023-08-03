Всі це роблять неправильно: чому не варто гасити соду оцтом у ложці

Для того, аби ваша випічка була вдалою, потрібно знати одне нехитре правило – соду гасити у ложці не можна. Все тому, що тісто не підійметься.

Як повідомляють кулінарні експерти GoodHouse, коли оцет гаситься содою, відбувається хімічна реакція, в результаті якої утворюється вуглекислий газ. Бульбашки цього газу мають робити тісто пружним і повітряним. Однак, якщо оцет гасити в ложці, частина вуглекислого газу втрачається. В результаті тісто підіймається гірше.

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Щоб тісто добре піднялося, оцет потрібно гасити безпосередньо в тісті. Загалом правильно соду додавати до сухих інгредієнтів у тісто, а оцет – до рідких. І саме потім, під час з'єднання рідких та сухих продуктів має відбуватися хімічна реакція між оцтом та содою. Коли ви замішаєте тісто, воно почне здійматися майже одразу.

Ще один важливий момент – якщо в рецепті вказано застосування кислого молока або кефіру, то немає сенсу вводити в тісто оцет.

Існують й інші варіанти погашення соди. Оскільки оцет сам по собі не дуже корисний, можна використовувати інші продукти. Це і лимонний сік, і кисляк. Навіть кислувате варення допоможе замінити оцет. Соду можна гасити звичайним окропом.

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