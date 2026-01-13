31 рік стажу: якою буде пенсія

У 2025 році чоловік з 31 роком страхового стажу не зможе оформити пенсію у 60 років, але має повне право вийти на заслужений відпочинок у 63 роки. Це відповідає чинним вимогам українського пенсійного законодавства. Розмір майбутньої пенсії можна приблизно розрахувати за офіційною формулою Пенсійного фонду України (ПФУ).

Вікові вимоги до виходу на пенсію у 2025 році

Законодавство передбачає три основні сценарії залежно від віку та накопиченого страхового стажу:

У 60 років — потрібно щонайменше 32 роки стажу (у 2025 році). Ця норма щороку зростає на 12 місяців і у 2028 році досягне 35 років.

У 63 роки — достатньо мати від 22 до 32 років стажу.

У 65 років — при стажі від 15 до 22 років.

Таким чином, з 31 роком стажу українець зможе оформити пенсію саме у 63 роки.

Формула розрахунку пенсії за версією ПФУ

Пенсія = середньомісячна заробітна плата (за три останні роки) × коефіцієнт страхового стажу.

Для 31 року стажу коефіцієнт дорівнює 0,31 (31 × 1% = 31%).

Розрахунок ведеться від середньої зарплати по країні за три попередні роки, яка використовується у формулі (станом на 2025 рік це приблизно 23 460 грн, але точна цифра змінюється щороку).

Приклади розрахунку пенсії з 31 роком стажу

Мінімальна зарплата протягом кар’єри (наприклад, 8000 грн) 8000 × 0,31 = 2480 грн. Але фактично ви отримаєте мінімальну пенсію для непрацюючих пенсіонерів — 3038 грн (станом на 2025 рік), бо держава доплачує різницю. Середня зарплата по країні (23 460 грн) 23 460 × 0,31 = 7272 грн. Це вже реальна сума, яку ви отримаєте (без урахування можливих надбавок за вік чи інші пільги). Висока зарплата (наприклад, 50 000 грн) 50 000 × 0,31 = 15 500 грн. Така пенсія можлива, якщо весь стаж був офіційним і з високими внесками.

Чи варто докуповувати стаж?

Експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін нагадує: якщо стажу не вистачає для виходу на пенсію у бажаному віці, його можна докупити. Але це не завжди вигідно.

Звичайна вартість 1 року стажу — приблизно 21 000 грн (станом на 2025 рік).

Якщо докуповуєте стаж заднім числом (за минулі роки) — ціна подвоюється, тобто 42 000 грн за рік.

"Якщо пенсія вже на носі, а не вистачає, скажімо, одного року, то доведеться заплатити 42 тисячі. Кожен має сам вирішити, чи окупиться це збільшення пенсії", — пояснює експерт.

Короткий висновок

З 31 роком стажу у 2025 році — пенсія у 63 роки.

При середній зарплаті по країні — близько 7200–7500 грн.

При високій офіційній зарплаті — 15 000 грн і більше.

Якщо плануєте вийти раніше — розгляньте докупівлю стажу, але тільки після точного розрахунку.

Щоб дізнатися точну суму саме вашої майбутньої пенсії, скористайтеся онлайн-калькулятором на сайті Пенсійного фонду або зверніться до сервісного центру ПФУ з документами.

