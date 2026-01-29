Актуально у період блекаутів: скільки годин без електроенергії витримує холодильник та як врятувати продукти

Під час блекаутів холодильник ще певний час утримує холод, але без правильних дій продукти можуть зіпсуватися набагато швидше, ніж ви очікуєте. Скільки саме тримається температура і як максимально продовжити безпечне зберігання їжі — розповідаємо докладно.

Про це пише tvoemisto.

Скільки холодильник і морозилка тримають холод без електрики

Холодильна камера (без відкриття дверцят) — в середньому 4–6 годин .

(без відкриття дверцят) — в середньому . Морозильна камера :

: повністю заповнена — до 48 годин ;

;

наполовину заповнена — приблизно 24 години (вдвічі швидше нагрівається).

Холодильники з системою No Frost зазвичай довше тримають мінусову температуру в морозилці, оскільки холод розподіляється рівномірно ще до відключення.

Оптимальна температура:

холодильна камера — +3…+5 °C ;

; морозильна камера — -18 °C (перевірте точні значення в інструкції вашої моделі).

Як максимально зберегти холод у холодильнику

Головне правило — не відчиняти дверцята без крайньої потреби. Кожне відкриття може прискорити нагрівання камери на кілька годин.

Додаткові ефективні способи:

Чим більше продуктів у камері, тим довше тримається холод. Якщо холодильник напівпорожній — заповніть вільний простір пляшками з холодною або замороженою водою.

Використовуйте акумулятори холоду (продаються в зоомагазинах або господарських відділах). Це пластикові контейнери з концентрованим сольовим розчином. Перед відключенням заморозьте їх на 10–12 годин. Золоте правило — вони мають займати близько 10% об’єму холодильника чи сумки-холодильника.

(продаються в зоомагазинах або господарських відділах). Це пластикові контейнери з концентрованим сольовим розчином. Перед відключенням заморозьте їх на 10–12 годин. Золоте правило — вони мають займати близько 10% об’єму холодильника чи сумки-холодильника. Заморожені пляшки з водою або контейнери з насиченим сольовим розчином (не наливайте до країв — лід розширюється). Вони працюють як бюджетні акумулятори холоду.

Сухий лід — найефективніший варіант (не залишає вологи), але працювати з ним можна тільки в рукавичках і в добре провітрюваному приміщенні.

Перевірте ущільнювачі дверцят — якщо вони зношені або пропускають повітря, холод втрачається значно швидше.

Заздалегідь (якщо знаєте про планові відключення) встановіть мінімальну температуру в обох камерах.

Групуйте продукти щільно, але не перекривайте вентиляційні отвори. Продукти, що швидко псуються (м’ясо, риба, молочка), ставте ближче до задньої стінки або в нижню частину камери — там холод тримається довше.

Ніколи не ставте в холодильник теплі або продукти кімнатної температури після вимкнення світла.

Скільки витримує морозилка

Повністю заповнена — до 48 годин ;

; Наполовину заповнена — до 24 годин.

Усі поради щодо холодильної камери (не відкривати дверцята, використовувати акумулятори холоду, щільно заповнювати простір) повністю актуальні й для морозилки.

Як зрозуміти, що продукти стали небезпечними

Якщо є сумніви — краще викинути. Куштувати "для перевірки" небезпечно.

Ознаки псування:

неприємний запах, зміна кольору чи текстури;

слизька поверхня на м’ясі, рибі чи птиці;

кислий запах або розшарування молочних продуктів;

яйця спливають у воді — зіпсовані;

овочі та фрукти стали м’якими або з’явилася цвіль;

здуті банки консервів — ризик ботулізму.

Якщо в морозилці залишилися кристали льоду — продукти можна повторно заморозити. Якщо температура в холодильнику не перевищувала +4 °C — більшість продуктів ще безпечні.

Дві години при температурі від +5 °C до +60 °C — ідеальне середовище для швидкого розмноження бактерій. Якщо їжа була в "зоні ризику" довше — її краще не вживати.

Терміни зберігання продуктів при +2…+6 °C

сире м’ясо, птиця, риба — 1–2 доби;

приготоване м’ясо/риба — 3–4 доби;

молочні продукти — до 7 днів (тверді сири — до 14 днів);

овочі та фрукти — до 2 тижнів (листова зелень — до 4 днів);

супи, борщ — 1–3 доби (найдовше — на м’ясному бульйоні, найкоротше — пюре-супи з вершками);

каші на молоці чи воді — 1–2 доби.

У морозилці при -18 °C продукти зберігаються від 6 до 12 місяців (молочні десерти, випічка, напівфабрикати — 1–2 місяці).

Як правильно запустити холодильник після появи світла

Після відновлення електрики:

прислухайтеся, чи запустився компресор;

через 30–60 хвилин перевірте температуру — вона має почати знижуватися;

зверніть увагу на індикатори або дисплей.

Якщо з морозилки витекла вода — негайно витріть її та протріть камери, щоб уникнути запахів і плісняви.

Додаткові способи зберегти продукти без електрики

сумка-холодильник або термосумка з акумуляторами холоду;

балкон (якщо температура близько 0 °C);

імпровізований "атмосферний холодильник" — відро з холодною водою та мокрим рушником;

термоізоляція з поліетилену, ковдр, пінопласту.

Як продовжити термін зберігання продуктів без холодильника

молоко — прокип’ятіть з дрібкою соди;

ковбасу, сир, рибу — загорніть у тканину, змочену солоною водою;

м’ясо та рибу — відваріть або обробіть оцтом (9%).

Майте запас продуктів, що не потребують охолодження: консерви, сухофрукти, сезонні овочі та фрукти. Готуйте невеликими порціями, перевіряйте терміни придатності та не вживайте сумнівні продукти — навіть якщо вони виглядають нормально.

З правильним підходом (не відкривати дверцята, використовувати акумулятори холоду, максимально заповнювати камери) ви можете зберегти продукти безпечними значно довше, ніж стандартні 4–6 годин.

Нагадаємо, ми вже писали, який тип акумулятора обрати для будинку та квартири.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!