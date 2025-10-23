Армія рф атакувала Київ дронами: є пошкодження на пʼяти локаціях, серед них - дитячий садок, поранено семеро людей (фото)

Увечері 22 жовтня російські війська знову атакували територію України, застосувавши ударні безпілотники. Під час повітряної тривоги Київ зазнав пошкоджень — уламки дронів впали на територію дитячого садка та житлових будинків, унаслідок чого постраждали люди.

Близько 23:00 мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу систем протиповітряної оборони в столиці. Через пів години начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що в Подільському районі зафіксували падіння уламків у кількох місцях, зокрема на території дитячого садка. У Оболонському районі уламки безпілотника пошкодили житловий будинок, однак тоді повідомлень про постраждалих не надходило.

Близько опівночі стало відомо, що в Подільському районі уламки впали вже на п’яти локаціях, пошкодивши дитячий садок, кілька будинків і п’ять автомобілів. У Деснянському районі постраждала багатоповерхівка, але без жертв і пожежі. Станом на 00:27 було відомо про чотирьох поранених, а зранку, за словами мера, їхня кількість зросла до семи, п’ятьох із них госпіталізували.

Внаслідок нічної атаки у Подільському районі сталося загоряння у трьох житлових будинках, вибуховою хвилею вибито вікна у школі та дитячому садку, а також пошкоджено кілька автомобілів у дворах. Уламки впали поблизу синагоги. В Оболонському районі вибуховою хвилею від збиття дрона пошкоджено вікна ще одного будинку.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

