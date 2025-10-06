Армія рф завдала масованої атаки дронами по Харкову: у частині міста зникло світло та вода (фото)

Пізно ввечері 5 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по Харкову. За даними місцевої влади, щонайменше троє людей зазнали гострої стресової реакції, їм надають медичну допомогу.

Про це повідомляє Суспільне Харків, Повітряні сили ЗСУ, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram. За попередньою інформацією, окупанти завдали близько 15 ударів безпілотниками по місту. Найбільше постраждав Новобаварський район — там пошкоджено приватні будинки. Ще один удар зафіксовано у Шевченківському районі, деталі уточнюються.

Читайте також: Армія рф здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні: вибухи лунали у Полтавській, Сумській та Харківській областях і на Київщині

Місцеві жителі повідомляють про перебої з електропостачанням, а також про кілька пожеж, що виникли після влучань.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували Бучанський район на Київщині.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!