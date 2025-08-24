Авто на все життя: які моделі водії експлуатують понад 15 років

Якщо одні водії змінюють автомобілі кожні п’ять років, інші залишаються вірними своїм машинам на десятиліття. Виявилося, що деякі моделі власники не змінюють навіть після 15 років експлуатації.

Видання GO розповідає про дослідження проекту iSeeCars, в якому проаналізували понад 900 тисяч авто, випущених з 1981 по 2009 рік і проданих у США у 2024 році. Серед 13 лідерів – сім моделей Toyota.

Найбільшу "вірність" демонструють власники Highlander Hybrid: 7% утримують цю машину протягом тривалого часу, що майже вдвічі перевищує середній показник по ринку.

На другому місці опинилася Toyota Camry Hybrid з показником 6,9%. Трохи менше утримують звичайний Highlander – 6,6%. Четверте місце посів пікап Tacoma (6,4%), а замкнув топ-5 Prius з 6,3%.

Далі йдуть Honda CR-V і Ford Escape Hybrid, обидва з результатом 6,3%, а RAV4 отримала 6,2%. У десятку також потрапив преміальний Lexus IS 350 (5,8%).

Ще один міцний представник – Nissan Versa з показником 5,7%. Не відстають і великі пікапи: Toyota Tundra – 5,5%, стільки ж у Honda Ridgeline та Subaru Forester.

Цей рейтинг демонструє не лише надійність автомобілів, а й емоційну прихильність власників. Люди залишаються з машинами, які не підводять, не створюють стресу і не "висмоктують" гроші.

Окрему увагу заслуговують гібриди Toyota. Вони відрізняються простотою в обслуговуванні, рідко потребують ремонту і не приносять зайвих турбот своїм власникам.

