Базова соцдопомога на Дія.Карті: як підключитися через ПриватБанк

У 2025 році в Україні з’явилася можливість оформити Базову соціальну допомогу. У ПриватБанку пояснили, як отримувати ці виплати через Дія.Картку, а також поділилися іншими важливими деталями щодо соцдопомоги.

Інформація опублікована на офіційному сайті банку. В Україні запроваджено нову послугу – Базова соціальна допомога, яка об’єднує кілька видів соцвиплат у єдину щомісячну допомогу для родин з низьким доходом.

Оформити її можуть громадяни, які мають право на такі державні соціальні виплати:

допомога малозабезпеченим сім’ям;

соцвиплати для дітей самотніх матерів;

тимчасова підтримка дітей, батьки яких не сплачують аліменти або місце їхнього перебування невідоме.

Розмір виплати визначатиметься індивідуально, залежно від складу родини та її доходів, а єдиний підхід забезпечує прозоре рішення для кожного заявника. У майбутньому перелік отримувачів буде розширено, і допомогу зможуть отримати інші родини, які відповідатимуть умовам програми.

Як оформити карту та почати отримувати виплати

Громадяни можуть отримати "Дія.Картку" через застосунок Приват24. Це універсальна банківська картка, яка дозволяє відкривати рахунки для виплат за різними державними програмами та використовувати кошти за кожною з них.

Сервіс доступний дистанційно через "Дію": потрібно подати заяву, підписати її Дія.Підписом та обрати "Дія.Картку" ПриватБанку для отримання виплат.

Щоб підключити карту, необхідно:

оновити чи встановити "Приват24"; відкрити "Дія.Картку" або оновити карту "єПідтримка" на "Дія.Картку" (меню "Усі рахунки" — "Додати" — "Дія.картка"); підключити необхідну програму (виплату) до "Дія.Картки"; перейти у застосунок "Дія"; подати заявку на отримання виплат у держпрограмі; вибрати "Дія.Картку" від ПриватБанку для зарахування коштів.

