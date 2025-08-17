Безпека передусім: який корисний прилад рекомендують встановити українцям з газовими плитами

Для українців, які користуються газом у побуті, незалежно від того, чи це балонний газ або централізоване постачання, важливо подбати про безпеку. Одним з ефективних рішень є встановлення газового детектора, що контролює склад повітря та своєчасно реагує на витік.

Особливо це актуально для квартир і будинків із газовими плитами, де завжди існує ризик несподіваного витоку. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зазначає, що пристрій для виявлення газу спрацьовує при перших ознаках небезпечного рівня його концентрації.

Після цього він самостійно блокує подачу газу. Крім того, прилад може увімкнути вентиляцію або інші захисні механізми, щоб запобігти вибуху або загрозі отруєння. Водночас наголошується, що подібні можливості доступні лише в окремих моделях.

"Це невеликий прилад, який безперервно аналізує повітря в приміщенні. Якщо рівень газу стає небезпечним, відбувається гучне звукове сповіщення", – розповідають газівники.

Яка вартість даного приладу

Сигналізатор газу, згідно з інформацією від "Нафтогазу", доступний для придбання за ціною від 1225 до 2200 гривень. За бажанням його можна інтегрувати з системою охорони.

Фахівці газової служби пояснюють, що такий пристрій дозволяє оперативно виявити витік газу та вчасно зреагувати, що допомагає уникнути надзвичайних ситуацій.

