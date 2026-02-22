Близькі родичі зникли безвісти: юрист пояснив, чи може військовий звільнитись 

В Україні зникнення безвісти близьких родичів у районі бойових дій не є підставою для звільнення військовослужбовця зі Збройних сил. Юристи пояснюють, що закон передбачає таку можливість лише в дуже вузькому колі випадків, і цивільні особи до нього не входять.

Про це на порталі "Юристи.UA" детально розповів адвокат Владислав Дерій, коментуючи звернення військовослужбовця. До юриста звернувся військовий, чиї батьки зникли безвісти в одному з населених пунктів на Донеччині, що перебуває поблизу лінії бойового зіткнення. Чоловік запитав, чи може він звільнитися зі служби на цій підставі.

Відповідь виявилася негативною.

"На жаль, шанси звільнитися з військової служби та успішно оскаржити відмову в суді надзвичайно низькі. Водночас ймовірність марно витратити час, нерви та гроші — дуже висока", — пояснив Владислав Дерій.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Чому звільнення неможливе

Законодавство дійсно дозволяє звільнення зі служби за сімейними обставинами у разі загибелі або зникнення безвісти близького родича. Проте ключова умова — цей родич мав брати безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії під час воєнного стану.

Тобто зниклим безвісти має бути:

військовослужбовець ЗСУ чи іншого формування;

правоохоронець;

доброволець у складі територіальної оборони чи інших добровольчих формувань.

Лише в таких випадках близький родич (дружина/чоловік, батьки, діти, рідні брати/сестри, дід/баба) може отримати право на звільнення.

Якщо ж зникли безвісти цивільні особи — батьки, бабуся, дідусь чи інші родичі, які не були військовими чи учасниками бойових дій, — це не дає підстав для звільнення зі служби та не є підставою для відстрочки від мобілізації.

Закон чітко обмежує коло осіб, чия загибель або зникнення безвісти дає право на звільнення. Цивільні родичі, навіть якщо вони зникли в зоні бойових дій, до цього переліку не входять.

Тому в описаній ситуації військовослужбовець не має юридичних підстав для звільнення. Спроби оскаржити відмову в суді, як правило, закінчуються безрезультатно, оскільки суди керуються буквою закону, а не емоційними обставинами.

Нагадаємо, ми вже писали, на які освітні пільги мають право військові.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!