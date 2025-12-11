Будьте обережні: Землю накрила магнітна буря червоного рівня

Сьогодні, 11 грудня, сонячна активність сягає високого рівня — К-індекс 6 з 9 можливих, що відповідає червоному рівню небезпеки. Причиною стали кілька корональних викидів маси 8–9 грудня.

Хоча вони не повністю спрямовані на Землю, їхній вплив посилює геомагнітну активність найближчими днями, з ймовірністю періодів шторму G1. Про це повідомив ресурс meteoagent, а також свідчать дані Британської геологічної служби.

Магнітні бурі впливають на кровообіг і вегетативну нервову систему, викликаючи головний біль, слабкість, зниження настрою. Особливо вразливі метеозалежні, літні люди, вагітні, гіпертоніки та ті, хто має хронічні захворювання — у них можливі аритмії та стрибки тиску.

Щоб мінімізувати ризики, пийте більше води, уникайте стресу, кофеїну й алкоголю, дотримуйтеся режиму сну, гуляйте на свіжому повітрі. При погіршенні стану зверніться до лікаря.

