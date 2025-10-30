Швидше, ніж очікувалось: коли в Україні випаде перший сніг

В Україну наприкінці листопада прийде відчутне похолодання та перший серйозний сніг. Різке зниження температури почнеться приблизно з 25 листопада і триватиме до 3 грудня. Уночі стовпчики термометрів можуть опускатися до -9…-12 °C, а вдень температура триматиметься біля нуля.

Про це розповіла заслужена метеорологиня України, докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова в інтерв’ю "Главреду". Фахівчиня зазначила, що наприкінці листопада варто чекати на мокрий сніг, і саме з такими опадами розпочнеться календарна зима. Водночас через позитивні денні температури у грудні значного снігового покриву та заметів не прогнозується.

До другої декади листопада очікуються дощі, найбільше опадів ймовірно припаде на період після 5 листопада. Найактивніший снігопад прогнозується вже у грудні — зокрема між 11 і 13 числами.

Раніше ми розповідали, коли потішить бабине літо та коли буде перший сніг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!