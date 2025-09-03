Частину країни накриють грози: прогноз погоди в Україні на 4 вересня

Завтра, 4 вересня, в Україні переважатиме сонячна та тепла погода, але на крайньому заході можливі грозові дощі. Опади зумовить так звана лінія сходження — вузька зона, де зустрічаються повітряні потоки.

Саме там формуються зливи та грози. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у своєму Telegram-каналі.

Де очікуються дощі

Захід України — можливі короткочасні грозові дощі.

— можливі короткочасні грозові дощі. Решта регіонів — сухо та сонячно завдяки впливу антициклону.

Температура повітря

На більшій частині країни: +24…+29°C .

. На заході та півдні: +28…+32°C.

Погода у Києві

У столиці 4 вересня буде сухо та ясно, денна температура сягне +26°C. Опадів не прогнозують. За словами синоптика, найближчими днями дощів у Києві також не буде — вони можливі лише у понеділок, 8 вересня.

