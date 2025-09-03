Часть страны накроют грозы: прогноз погоды в Украине на 4 сентября

Завтра, 4 сентября, в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода, но по крайней мере возможны грозовые дожди. Осадки обусловит так называемая линия восхождения – узкая зона, где встречаются воздушные потоки.

Там формируются ливни и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Где ожидаются дожди

Запад Украины – возможны кратковременные грозовые дожди.

– возможны кратковременные грозовые дожди. Остальные регионы – сухо и солнечно благодаря влиянию антициклона.

Температура воздуха

На большей части страны: +24…+29°C .

. На западе и юге: +28…+32°C.

Погода в Киеве

В столице 4 сентября будет сухо и ясно, дневная температура составит +26°C. Осадков не прогнозируют. По словам синоптика, в ближайшие дни дождей в Киеве тоже не будет — они возможны только в понедельник, 8 сентября.

