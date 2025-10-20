Що робити військовозобовʼязаному, якщо не видали довідку ВЛК: пояснення юриста

Після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) кожен військовозобов’язаний громадянин має отримати довідку, яка підтверджує факт медичного обстеження, висновок комісії та визначений ступінь придатності до військової служби. Якщо документ не видали одразу, його можна отримати повторно — достатньо подати письмовий запит.

Про це нагадали юристи порталу "Юристи.UA". Військово-лікарська комісія є важливим етапом у системі військового обліку та мобілізації. Саме її висновки визначають, чи підлягає громадянин призову, чи має право на відстрочку або звільнення за станом здоров’я.

До фахівців звернувся чоловік, якого оголосили в розшук через нібито непроходження ВЛК, хоча фактично він проходив комісію ще у 2024 році. Юристи пояснили, як довести факт проходження обстеження і відновити відповідну довідку.

Адвокат Андрій Карпенко зазначив, що після проходження медкомісії людині мають видати її власний екземпляр довідки. Якщо цього не сталося, слід звернутися до комісії із заявою про повторну видачу документа.

Юрист Владислав Дерій уточнив, що необхідно підготувати письмову заяву на ім’я голови ВЛК із проханням надати копію довідки. Саме ця заява є офіційною підставою для повторного отримання документа.

Адвокат Андрій Брильов детально пояснив порядок подання звернення. За його словами, заяву найкраще подавати через приймальню головного лікаря комісії, додаючи до неї копії доказів проходження обстеження — наприклад, медичні виписки або скріншоти з електронних систем на кшталт Helsi. Працівники ВЛК мають зробити відмітку про прийняття заяви на її другому примірнику, що стане підтвердженням подання звернення. Після цього довідку мають видати у встановлений законом термін.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Якщо після проходження комісії документ не був виданий, громадянин має повне право вимагати його офіційну копію. Для цього достатньо письмово звернутися до керівництва ВЛК, додати підтверджувальні матеріали та зареєструвати звернення належним чином.

Юристи також нагадали: якщо людина не завершила проходження ВЛК не зі своєї вини, а через дії або бездіяльність територіального центру комплектування, вимога пройти медичний огляд повторно є незаконною. У такій ситуації слід фіксувати всі порушення та звертатися зі скаргою до вищих інстанцій або через суд.

Нагадаємо, ми вже писали, чи може військовий оскаржити рішення ВЛК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!