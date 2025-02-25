Що загрожуватиме військовозобовʼязаному за неявку по бойовій повістці: пояснення юриста

В Україні бойові повістки вручають лише тим, хто вже пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) і визнаний придатним до служби у Збройних Силах України. Відмова від явки за такою повісткою може призвести не лише до штрафу, а й до кримінальної відповідальності.

Чи загрожує тюремне ув’язнення за неявку?

Як пояснює адвокат Ярослав Хлівний, бойова повістка — це фінальний етап мобілізації, після якого призовника відправляють на військову підготовку. Якщо людина не з’явиться у ТЦК у визначений день, її оголошують у розшук, а справу передають до поліції. Далі відкривається кримінальне провадження, що може завершитися позбавленням волі на строк до 5 років (ст. 336 Кримінального кодексу України).

Проте, як зазначає адвокат, у більшості випадків замість ув’язнення людині пропонують все ж таки піти на службу. Водночас факт відкриття кримінального провадження залишається.

"Рано чи пізно людину знайдуть, навіть якщо вона намагається переховуватися. Не варто ігнорувати виклик, адже це лише погіршує ситуацію", — наголошує Хлівний.

Читайте також: Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій

Коли неявка є виправданою?

Основною причиною неявки може бути стан здоров’я, але лише у серйозних випадках, таких як:

важкі травми (наприклад, відкриті переломи);

загострення хронічних хвороб, що потребують стаціонарного лікування;

невідкладні операції (не косметичні чи дрібні медичні втручання).

Якщо людина не з’явилася через поважні причини, важливо надати підтверджувальні документи до ТЦК: довідки про госпіталізацію, операцію або результати обстеження.

Як повідомити про неявку та уникнути наслідків?

Якщо є вагома причина неявки, слід:

Оперативно передати в ТЦК документи про стан здоров’я (особисто або дистанційно). Переконатися, що лікарня передала дані у систему Helsi. Повідомити про ситуацію через гарячу лінію Міноборони.

За словами адвоката, якщо всі документи подані вчасно, бойову повістку можуть перенести на іншу дату після завершення лікування. Однак остаточне рішення ухвалює юридична служба ТЦК.

Ігнорування бойової повістки — серйозне порушення, яке може призвести до кримінальної відповідальності. Якщо є поважні причини для неявки, важливо діяти швидко: зібрати та подати всі необхідні документи, а також повідомити про ситуацію відповідні органи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!