Щоб душа не заблукала: Чому не можна спати ногами до дверей

Багато людей чули про те, що не рекомендується спати з ногами до дверей. Це правило може базуватися як на народних повір'ях, так і на принципах феншуй.

З чого випливає заборона спати ногами до дверей за народними повір'ями? Про це пише ТСН.ua. Наші предки вірили, що двері є місцем, де відбувається з’єднання нашого світу з царством померлих. Саме тому тіла померлих виводили через двері ногами вперед. Ця думка переносилася і на нічний відпочинок: спати з ногами до дверей могло призвести до того, що душа під час сну вирушить у подорож і зачепить інші світи.

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За народними віруваннями, нічне відчинене вікно може стати вхідною брамою для злих духів. Ці духи можуть заважати спокою під час сну, приводячи до поганого сну чи кошмарів. Таким чином, спання з ногами до дверей може призвести хоча б до невдалих сновидінь, а в гіршому випадку – до настання жахів.

Схожі переконання можна знайти і в скандинавських традиціях. Там вважали, що відійшовши у сон, людина покидає своє тіло. Якщо лягаючи спати, ноги направити до виходу (дверей), душа може вирушити на подорож і не повернутися назад, призводячи до загибелі. Тому вони вважали, що лягати з ногами до дверей можна лише в тому випадку, коли двері закриті.

Залишаючи осторонь самі традиції, відкриті двері під час ночі також можуть допустити злих духів у вашу кімнату. Позбавляючи вас енергії, вони можуть впливати на ваш спокій та робити вас менш активними і втомленими.

Погляд на спання з феншуйного боку Феншуй вчить, що між вікном та дверима циркулюють енергетичні потоки, як позитивні, так і негативні. Тому спати ні ногами, ні головою до виходу не рекомендується. Така позиція може заважати руху енергії Chi, яка в свою чергу впливає на вашу власну енергію та життя. Спальне місце краще розташовувати в кутку або посередині кімнати, перпендикулярно лінії, яка з’єднує вікно та двері.

Для деяких це є забобоном, а інші дотримуються цього правила через народні вірування або феншуй. Кожен може вирішити самостійно, чи слід дотримуватися цієї традиції. Однак варто пам’ятати, що наше внутрішній спокій та комфорт – головне.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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