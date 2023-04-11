Щоб паска на Великдень вийшла вдалою: 11 секретів від професійних кондитерів

Як випікати паску на Великдень, щоб вона вийшла вдалою

Щороку, багато людей шукають нові рецепти для випічки великодньої паски, щоб вона була ще смачнішою. Однак, незалежно від того, які інгредієнти ви виберете для вашої паски – курага, вишні, журавлина, цукати, горіхи, шоколадні крихти або родзинки – є кілька професійних секретів, які варто дотримуватися, щоб все вийшло на найкращому рівні.

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Наталія Шалагінова, шеф-кондитер Першої міської пекарні сирників та штруделів "Львівські пляцки", поділилася декількома корисними порадами, які стануть у пригоді при випічці паски, незалежно від вибраного рецепту.

Використовуйте просіяне борошно під час замішування тіста. Це дуже важливо, оскільки просіяне борошно очищається від забруднень та насичується киснем. Це сприяє кращому бродінню тіста і забезпечує кращий ріст; Додавайте рідкі інгредієнти до тіста вже розігрітими. Наприклад, масло або маргарин мають бути розтопленими і теплими. Тісто має підростати в теплому середовищі. При замішуванні тіста рекомендується спочатку змішати та вимісити всі інгредієнти, а потім додавати розтоплене масло; Найкраще замішувати паску руками. Це особливо доцільно, якщо ви печете невелику кількість пасок. Тепло рук допоможе краще замісити тісто та відчути його консистенцію. Руки також допоможуть вам контролювати процес замішування та відчувати, коли тісто стає готовим; Щоб паска довше зберігалась свіжою і не ставала черствою, можна додати кілька грамів горілки або спирту до тіста; Випікати паску у паперовій формі дуже зручно. Крім того, з такої форми готову паску легко витягти; Якщо ви плануєте глазурувати паску шоколадом, не масти верх паски яйцем перед випіканням, краще змочити його водою. Інакше глазур може швидко затемніти; Якщо ви любите солодке, то найкраще глазурувати паску шоколадом. Щоб глазур легко наносилась, розтопіть шоколад разом з топленим маслом або олією. Так глазур буде залишатись рідкою довше часу і рівномірно розподілятиметься на пасці; Температура випікання паски залежить від того, наскільки сильно підійшло тісто. Якщо тісто добре підійшло, паску можна пекти при високій температурі (близько 200 градусів). Якщо ні, то треба пекти довше і при меншій температурі; У електродуховці паску рекомендується випікати при температурі 180 градусів, у газовій печі - 200-220 градусів; Паску вагою 500 грамів рекомендується пекти принаймні одну годину, а паску вагою 200-300 грамів – протягом пів години. Добре пропечена паска зберігатиметься довше; Готову паску можна зберігати в холодильнику або морозильній камері, але вона повинна бути герметично упакована.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати ''фальшиву паску''.

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