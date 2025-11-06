Навіть не має власної назви: в Україні знайшли дуже рідкісний гриб (фото)

У Карпатах, неподалік селища Путила на Буковині, вперше зафіксували місце зростання рідкісного для Європи гриба Porpolomopsis calyptriformis. Цей вид занесений до третього видання Червоної книги України зі статусом "рідкісний".

Про це повідомляє Національний природний парк "Черемоський". Гриб також перебуває під охороною в низці європейських країн, адже належить до категорії "вразливих" за класифікацією Червоного списку IUCN — міжнародного переліку видів, яким загрожує зникнення.

Як зазначають у парку, в Україні цей гриб зустрічається надзвичайно рідко і навіть не має власної української назви — для нього використовують переклад із латини. Вид не є їстівним, тому не становить інтересу для грибників.

У НПП "Черемоський" підкреслили, що знахідка свідчить про високе різноманіття грибної флори Путильщини. Фахівці вважають за доцільне продовжити пошук рідкісних видів у подібних біотопах як на території парку, так і в прилеглих лісах.

