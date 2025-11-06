Даже не имеет собственного названия: в Украине нашли очень редкий гриб (фото)

В Карпатах, недалеко от поселка Путила на Буковине, впервые зафиксировали место роста редкого для Европы гриба Porpolomopsis calyptriformis. Этот вид занесен в третье издание Красной книги Украины со статусом "редкий".

Об этомсообщает Национальный природный парк "Черемошский". Гриб также находится под охраной в ряде европейских стран, ведь относится к категории "уязвимых" по классификации Красного списка IUCN — международного перечня видов, которым грозит исчезновение.

Как отмечают в парке, в Украине этот гриб встречается очень редко и даже не имеет собственного украинского названия — для него используют перевод с латыни. Вид не съедобный, поэтому не представляет интереса для грибников.

В НПП "Черемошский" подчеркнули, что находка свидетельствует о высоком разнообразии грибной флоры Путильщины. Специалисты считают целесообразным продолжить поиск редких видов в подобных биотопах как на территории парка, так и в близлежащих лесах.

