Чи дійсно потрібно переоформлювати старе житло: роз’яснення щодо нових правил реєстрації власності

Українцям, які оформили право власності на нерухомість до 2013 року, не потрібно повторно вносити дані до нового реєстру. Таке майно й надалі має повну юридичну силу, навіть без оновлення записів.

Процес "оцифрування" є добровільним і може стати у пригоді тим, хто хоче спростити подальші операції з власністю. Про це повідомило Міністерство юстиції України, наголосивши, що в соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито обов’язкову перереєстрацію нерухомості.

Основне, що варто знати:

З 1 січня 2013 року в Україні запрацювала нова система державної реєстрації прав на нерухоме майно – через Держреєстр речових прав. Старий Реєстр прав власності, який раніше вели БТІ, став архівною частиною нового реєстру.

Права власності, набуті до 2013 року, залишаються чинними, тож повторна реєстрація не є обов’язковою. Перереєстрація здійснюється лише за бажанням власника і є безкоштовною.

Добровільне оновлення даних дозволяє легше проводити угоди з майном у майбутньому – наприклад, під час продажу чи оформлення спадщини.

Як провести перереєстрацію права на нерухомість

Заяву можна подати особисто – у ЦНАП або у нотаріуса в межах області, або онлайн через портал Дія, проте існують територіальні обмеження:

Для майна в Криму, Севастополі, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Миколаївській областях заявку можна подавати до будь-якого ЦНАПу чи нотаріуса на території України. З 13 жовтня 2025 року ця опція стане доступною і для Чернігівської області.

Через портал Дія подати заяву можна для більшості регіонів, окрім Києва, Луганської та Донецької областей.

Необхідні документи:

Свідоцтво про право власності

Договір купівлі-продажу

Свідоцтво про спадщину

Інший законний документ, що підтверджує ваше право на нерухомість

Якщо оригінали документів загублені, пошкоджені або знищені, перереєстрацію можна здійснити на основі даних зі старого реєстру або архівних матеріалів БТІ.

