Грошова допомога для українців від UNHCR: хто має право на виплату 11 тисяч гривень 

З 24 листопада жителі міста Суми зможуть записатися на отримання багатометної грошової допомоги від УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Кожному члену домогосподарства, яке відповідає критеріям, виплатять одноразово 10 800 грн (по 3600 грн на місяць за тримісячний період).

Про це повідомило представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні.

Хто може отримати допомогу

Допомога призначена виключно для жителів міста Суми, які належать до однієї з таких категорій:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перемістилися в межах України не раніше ніж 6 місяців тому (наявність довідки ВПО обов’язкова) і протягом останніх 3 місяців не отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій. Поверненці з-за кордону — особи, які виїжджали через війну, а потім повернулися на попереднє місце проживання (потрібен документ, що підтверджує факт виїзду).

Додаткові обов’язкові умови:

Середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства — не більше 5400 грн.

Наявність хоча б однієї з категорій вразливості:

самотній батько/мати з неповнолітніми дітьми + особа віком 55+;



домогосподарство, яке очолює одна або кілька осіб віком 55+ чи з неповнолітніми дітьми;



наявність члена сім’ї з інвалідністю або тяжким/хронічним захворюванням (з медичними документами).

Як записатися

Реєстрація відбувається виключно за попереднім записом за телефоном пункту збору даних:

063 182 68 38

Адреса пункту: м. Суми, вул. Революції Гідності, 15

Прийому за живою чергою не буде.

Після дзвінка та запису вам передзвонять працівники пункту й призначать точну дату та час індивідуального візиту.

