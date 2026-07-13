Грошова допомога до опалювального сезону: хто може отримати

Внутрішньо переміщені особи, які через війну залишили свої домівки, можуть оформити грошову допомогу на підготовку до опалювального сезону 2026/2027. В окремих випадках домогосподарствам виплатять 20 тисяч гривень на придбання твердого палива.

Про це повідомила благодійна організація "Схід SOS". Програма розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які належать до вразливих категорій населення.

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Фінансову допомогу можуть отримати громадяни, які проживають у будинках із пічним опаленням та не користуються субсидією або пільгами на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім того, заявник має належати хоча б до однієї з таких категорій:

люди похилого віку, зокрема ті, які не мають права на пенсію;

особи з інвалідністю;

сім'ї, у яких виховуються діти з інвалідністю;

малозабезпечені та багатодітні родини;

одинокі матері або батьки, які самостійно виховують дітей;

особи, які здійснюють догляд на непрофесійній основі;

сім'ї, у складі яких є діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

ветерани війни, зокрема учасники бойових дій, учасники війни та особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни.

Як подати заявку

Для участі у програмі необхідно заповнити спеціальну онлайн-заявку на офіційному ресурсі організаторів.

Після перевірки документів та підтвердження відповідності умовам програми заявники зможуть отримати 20 000 гривень, які призначені для закупівлі дров або іншого твердого палива до початку опалювального сезону.

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