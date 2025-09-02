Вдень пекельно, вночі прохолодно: синоптикиня розповіла про різкі контрасти погоди в Україні

Початок осені в Україні видався спекотним, хоча подекуди країну зволожили дощі, які затримаються ще на окремих територіях.

Синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook уточнила, де саме у вівторок, 2 вересня, варто очікувати грозові зливи, яку температуру покаже денна спека та в яких регіонах нічна прохолода знизить стовпчики термометрів до +9°.

"У вівторок, 2 вересня, майже по всій Україні пануватиме сонячна та суха погода. Водночас на сході залишки атмосферного фронту принесуть дощі з грозами. Опади ймовірні також на Дніпропетровщині, місцями на Херсонщині та в Криму. У нічний час невеликі дощі ще можливі на Черкащині, Полтавщині та в Миколаївській області", – зазначила вона.

За словами синоптикині, спекотна погода в Україні ще затримається, однак ночі вже приносять відчутну прохолоду.

"Денна спека створює ілюзію затягнутого літа, тоді як нічне зниження температури дозволяє комфортно відпочивати. На сході країни завтра очікується до +34°, а от на півночі та в Карпатах (без урахування високогір’я) вночі температура опуститься до +9…+12°", – повідомила Наталка Діденко.

Вона також уточнила прогноз для різних регіонів, розповіла, коли почнеться зниження температури, та застерегла про потужну магнітну бурю.

"У вівторок денна температура в Україні коливатиметься від +24 до +28 градусів. У західних областях очікується +26…+30, на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +29…+33, а на сході – до +34°. У Києві 2 вересня прогнозується сонячна суха погода з комфортними +26°. Відчутне зниження спеки та помітне похолодання прийде після 7 вересня – про це свідчить прогнозна діаграма для столиці. Крім того, на завтра прогнозуються сильні магнітні бурі, тож варто подбати про самопочуття, особливо людям старшого віку, адже можливі головний біль чи перепади тиску".

