Днем жарко, ночью прохладно: синоптик рассказала о резких контрастах погоды в Украине

Начало осени в Украине оказалось жарким, хотя иногда страну увлажнили дожди, которые задержатся еще на отдельных территориях.

Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook уточнила, где именно во вторник, 2 сентября, стоит ожидать грозовые ливни, какую температуру покажет дневная жара и в каких регионах ночная прохлада снизит столбики термометров до +9°.

"Во вторник, 2 сентября, почти по всей Украине будет царить солнечная и сухая погода. В то же время, на востоке остатки атмосферного фронта принесут дожди с грозами. Осадки возможны также в Днепропетровской, местами в Херсонской области и в Крыму. В ночное время небольшие дожди возможны еще в Черкасской, Полтавской и в Николаевской областях", – отметила она.

По словам синоптика, жаркая погода в Украине еще задержится, однако ночи уже приносят ощутимую прохладу.

"Дневная жара создает иллюзию затянутого лета, тогда как ночное понижение температуры позволяет комфортно отдыхать. На востоке страны завтра ожидается до +34°, а вот на севере и в Карпатах (без учета высокогорья) ночью температура опустится до +9…+12°", – сообщила Наталья Диденко.

Она также уточнила прогноз для разных регионов, рассказала, когда начнется понижение температуры и предостерегла о мощной магнитной буре.

"Во вторник дневная температура в Украине будет колебаться от +24 до +28 градусов. В западных областях ожидается +26…+30, на юге столбики термометров поднимутся до +29…+33, а на востоке – до +34°. В Киеве 2 сентября прогнозируется сухая солнечная погода с комфортными +26°. Ощутимое снижение жары и заметное похолодание произойдет после 7 сентября – об этом свидетельствует прогнозная диаграмма для столицы. Кроме того, на завтра прогнозируются сильные магнитные бури, поэтому стоит позаботиться о самочувствии, особенно людям постарше, ведь возможны головные боли или перепады давления".

