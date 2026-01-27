До 1300 гривень компенсації за комуналку: яка категорія українців може отримати

У 2026 році питання оплати житлово-комунальних послуг і надалі залишається одним із найболючіших для більшості українських родин. Особливо гостро люди стежать за тарифами на електроенергію та можливостями зменшити фінансове навантаження завдяки державним програмам підтримки.

Про це повідомляють "Новини.LIVE". Ще з осені 2025 року в Україні діє окрема програма компенсації витрат на електроенергію для мешканців територій, де тривають або можуть відновитися бойові дії. Йдеться про додаткову допомогу в межах державної підтримки прифронтових регіонів.

Як нараховують компенсацію

Компенсаційні виплати призначаються автоматично — разом із житловими субсидіями та соціальними пільгами. Громадянам не потрібно подавати заяви чи звертатися до органів соцзахисту. Перерахування коштів здійснює Пенсійний фонд України.

Який розмір допомоги

Обсяг компенсації залежить від кількості осіб у домогосподарстві:

до 100 кВт·год — на одну людину;

— на одну людину; але не більше 300 кВт·год — на все домогосподарство.

У грошовому вираженні це становить:

432 гривні — на одну особу;

— на одну особу; до 1 296 гривень — на сім’ю.

Отримані кошти можна спрямувати на оплату електроенергії для освітлення житла, опалення, роботи побутової техніки або живлення альтернативних джерел електроенергії.

Коли виплати припиняються

Компенсацію можуть скасувати, якщо:

родина виїжджає з небезпечної території;

втрачає право на субсидії чи соціальні пільги;

регіон набуває статусу умовно безпечного або тимчасово окупованого.

Із 1 січня 2026 року тариф на електроенергію для населення залишається на попередньому рівні — 4,32 грн за 1 кВт·год. Відповідно до рішення уряду, ця ціна діятиме щонайменше до кінця квітня 2026 року. Надалі влада ухвалюватиме рішення щодо можливого продовження чинного тарифу або його перегляду.

