До 27 градусів: коли очікується пік морозів в Україні та де буде найхолодніше

Зима 2026 року в Україні продовжує дивувати своєю суворістю. Синоптики прогнозують, що вже на цих вихідних до Києва прийдуть відчутні морози, а на початку наступного тижня температура повітря може опуститися до -27 °C і навіть нижче.

Про це в коментарі "Погода УНІАН" розповіла Наталія Голеня, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру. Похолодання розпочнеться вже з п’ятниці і розвиватиметься дуже швидко. Першими удар приймуть північні, північно-західні та північно-східні регіони.

"З 1 по 5 лютого морози повернуться. Особливо сильними вони будуть на заході, півночі та в центрі країни. При проясненнях місцями вночі можливі до -20 °C, а в середньому — від -13 °C до -18 °C", — зазначила експертка.

Вдень температура триматиметься в межах від -8 °C до -14 °C. Найхолоднішим періодом стане понеділок–вівторок наступного тижня. На Київщині прогнозують до -27 °C (а можливо й нижче) вночі та близько -15 °C вдень. Пік холодів очікується з неділі по середу.

Еколог Олександр Соколенко пояснює, що причиною є потужний вплив Азійського (Сибірського) антициклону — друга хвиля його дії накриває Україну.

"Причини ті ж самі: атмосферні фронти рухаються з району Чорного моря в бік півдня Сибіру. Там, до речі, буде досить тепло — у Пермі, Уфі, Тюмені, Ульяновську температура вища за норму для цієї пори року. А холодне повітря з зони високого тиску спрямовується на Європу. Повітря обертається проти годинникової стрілки навколо циклону, тому холодні маси йдуть на південний захід — на Україну та Польщу", — розповів експерт ТСН.ua.

Зона високого тиску зміщується на південний захід, накриваючи Україну та частину Європи. Холодне й крижане повітря з-під Уралу рухається в наш бік.

Точну дату потепління поки назвати складно. Азійський антициклон — величезна, важка й малорухлива маса холодного повітря. Вона діє як щит, який блокує теплі атлантичні фронти.

"Поки антициклон не втратить силу, теплі маси з заходу до нас не дійдуть. Прогноз на більш довгий період стане зрозумілішим на початку наступного тижня", — додав Соколенко.

У Польщі ситуація схожа: на півночі та сході сусідньої країни очікують -13…-15 °C майже щодня.

Аномально холодна погода панує і в Північній Америці. Сильні морози вразили США — особливо східне узбережжя. Вашингтон і Нью-Йорк потерпають від тривалих заморозків. Навіть на півночі Флориди фіксують -1 °C вночі та +12 °C вдень — для регіону, де живуть крокодили, це надзвичайна ситуація. Заморозки тривають уже місяць.

"Ця зима люта не лише для України — для США та Канади теж", — підсумував еколог.

Нагадаємо, Україну чекає аномально холодний лютий.

