До 55 гривень за кілограм: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

Українські тепличні господарства підняли ціни на помідори до 35–55 грн/кг залежно від якості, калібру та партії. Це приблизно на 14% дорожче, ніж на початку тижня.

Про це повідомляє EastFruit. За даними аналітиків, ринок другий тиждень поспіль фіксує зростання вартості тепличних томатів. Основна причина — скорочення вибірок урожаю в теплицях, що призвело до зменшення обсягів пропозиції. Додатково вплинуло й сезонне зниження поставок ґрунтових помідорів.

Читайте також: Часу обмаль: в Україні прогнозують стрибок цін на картоплю

Виробники зазначають, що підвищення цін стало можливим завдяки пожвавленню попиту: до закупівель активніше долучилися роздрібні мережі та гуртові компанії. Певну підтримку ринку забезпечує й подорожчання помідорів з відкритого ґрунту.

Водночас, навіть попри здорожчання, тепличні томати нині коштують у середньому на 30% менше, ніж у вересні 2024 року.

Раніше ми розповідали, що в Україні відчутно змінились ціни на деякі овочі та фрукти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!