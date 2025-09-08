До 826 гривень: хто з українських пенсіонерів отримає додаткові щомісячні виплати

У 2025 році українські пенсіонери, які мають особливі заслуги перед державою, зможуть щомісяця отримувати додаткову виплату до своєї пенсії. Таке право передбачене законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Розмір надбавки становитиме від 23% до 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що у грошовому вираженні дорівнює приблизно 543–826 гривням на місяць. Якщо пенсіонер має право на кілька видів доплат, нараховується лише найбільша з них. Про це пише Новини.Live.

Додаткову виплату можуть отримати ветерани війни, відзначені орденами за мужність у захисті України, громадяни, нагороджені державними відзнаками чи званням "Заслужений", космонавти, які здійснювали вихід у відкритий космос або брали участь в експериментальних польотах, а також спортсмени, що ставали чемпіонами чи рекордсменами на європейському, світовому або олімпійському рівнях.

Щоб оформити доплату, потрібно звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України особисто чи через електронний кабінет, подати заяву та надати документи, які підтверджують право на виплату — нагороди, посвідчення, дипломи чи довідки.

У випадку смерті пенсіонера, який мав право на таку надбавку, частина виплати може бути передана його родичам. У такому разі вони отримують від 70% до 90% суми, яку отримував покійний.

