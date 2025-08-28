Якою буде пенсія з 30 роками стажу та як її розрахувати

У 2025 році наявність лише 30 років страхового стажу не дозволить вийти на пенсію у 60 років. За таких умов право на виплати за віком настає лише у 63 роки.

Про це пише На Пенсії. Розмір пенсії визначається за формулою Пенсійного фонду: П = Зп × Кс, де Зп — це заробітна плата, а Кс — коефіцієнт страхового стажу (для 30 років він становить 0,3).

Сума виплат безпосередньо залежить від рівня доходу. Наприклад, за мінімальної зарплати у 8000 грн пенсія становитиме 2400 грн, при середньому заробітку у 22 340 грн — близько 6700 грн, а за зарплати 30 000 грн — приблизно 9 000 грн.

