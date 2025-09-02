Більшість українців не зможе вчасно вийти на пенсію: названо ключову причину

На сьогодні середній трудовий стаж українців, які оформлюють пенсію, складає 33 роки і 5 місяців. Водночас із 2027 року, щоб вийти на пенсію у 60 років без затримок, потрібно буде мати щонайменше 34 роки стажу.

Таким чином у більшості випадків українці не зможуть виконати встановлені умови для виходу на пенсію у 60-річному віці. Це означає, що значна частина людей буде змушена продовжувати працювати до 63-х, а подекуди й до 65 років, пише oboz.ua.

Починаючи з 2026 року, щоб отримати право на пенсію в 60 років, необхідно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Більшість громадян відповідатиме цій вимозі, проте згодом правила ускладнюватимуться. Щороку планка підвищуватиметься ще на один рік стажу.

Вже у 2027 році багатьом людям стане важче відповідати новим критеріям. А з 2028-го рівень вимог сягне 35 років стажу, і лише ті, хто має такий трудовий стаж, зможуть оформити пенсію у 60 років. Усі інші будуть змушені відкладати вихід на заслужений відпочинок на пізніший вік.

Якщо людина досягла 65-річного віку, але не змогла напрацювати мінімум 15 років стажу, право на пенсію їй не надається. У такому випадку передбачена інша форма виплат – спеціальна державна допомога. Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних громадян та середнім доходом сім’ї на одного члена за останні шість місяців.

Як перевірити свій страховий стаж

Кожен громадянин України має можливість перевірити свій страховий стаж починаючи з 2004 року через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду. Такий кабінет доступний як для працюючих осіб, так і для пенсіонерів.

Якщо ж у ньому відсутня інформація про стаж до 2004-го, доведеться підтверджувати його окремо: при оформленні пенсії необхідно надати копію трудової книжки, диплом чи інші документи, які засвідчують періоди роботи. Для більшості українців це не створить складнощів.

Винятки стосуються випадків, коли втрачені записи у трудовій, підприємство ліквідоване й виникають труднощі з пошуком архівів або ж воно розташоване на тимчасово окупованій території.

Щоб отримати інформацію на порталі Пенсійного фонду, необхідно авторизуватися. Зробити це можна кількома способами: через застосунок Дія, інтернет-банкінг або за допомогою електронного підпису. Після входу користувач бачить свій загальний страховий стаж, врахований на поточний момент.

