Дощі та хмарна погода: прогноз в Україні на 25-26 жовтня

У суботу, 25 жовтня, майже по всій території України очікуються дощі та хмарна погода. Наступного дня, 26 жовтня, опади триватимуть у західних, північних і центральних областях, тоді як на сході прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів.

Як повідомили синоптики Укргідрометцентру, похолодання супроводжуватиметься короткочасними дощами, проте значних опадів не передбачається. У суботу, 25 жовтня, дощитиме в більшості регіонів країни. Найвищі температури зафіксують на півдні — в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях повітря прогріється до +14…+18 °C. На півночі вдень очікується від +11 до +14 °C, уночі — +5…+12 °C. У центрі стовпчики термометрів покажуть +12…+15 °C, на заході — близько +15 °C удень і +5…+7 °C уночі. На сході температура сягатиме +17 °C удень і +9…+14 °C уночі.

У Києві цього дня прогнозується хмарна погода з можливим невеликим дощем. Вдень температура становитиме +11…+13 °C, уночі — +8…+10 °C.

У неділю, 26 жовтня, дощі пройдуть у західних, північних та частково центральних областях. На сході країни погода буде мінливою, переважно без опадів. На півдні температура вдень підніметься до +16 °C, уночі опуститься до +5 °C. У західних регіонах очікується +9…+13 °C удень, на півночі — до +12 °C.

У столиці неділя буде хмарною, місцями можливий дощ. Вдень повітря прогріється до +11…+13 °C, а вночі температура знизиться до +4…+6 °C.

