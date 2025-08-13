Дрони атакували Брянську та Волгоградську області рф: є влучання у ключову станцію нафтопроводу 'Дружба' (фото, відео)

У ніч на 13 серпня українські Сили оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області РФ, яка використовується для забезпечення російської армії. Атака спричинила масштабну пожежу біля будівлі підпірної насосної станції, а також вибухи в районі резервуарного парку та на ділянці з магістральними й підпірними насосами.

Про це інформує Генштаб. "Унєча" транспортує нафту одразу двома нафтопроводами та має річну пропускну спроможність до 60 мільйонів тонн. Наслідки ураження об’єкта ще уточнюються. До операції були залучені підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки та інші складові Сил оборони.

Тим часом у Росії заявили про нібито масштабні атаки безпілотників на кілька регіонів. Губернатор Волгоградської області Андрій Бокачов повідомив про падіння уламків дрона на дах 16-поверхового будинку в обласному центрі. В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що в Слов’янську-на-Кубані уламки БПЛА впали на територію НПЗ, спричинивши загоряння автомобіля "Газель", яке швидко ліквідували.

Губернатор Брянської області Андрій Богомаз стверджує, що місцева ППО виявила та знищила 15 дронів над регіоном.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня кілька російських регіонів зазнали атаки безпілотників. Вибухи пролунали в Ростовській області, Ставропольському краї, Північній Осетії та інших частинах Північнокавказького федерального округу.

