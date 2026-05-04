Дрони атакували Москву: у столиці рф лунали вибухи (фото, відео)

У ніч на 4 травня в Москві стався вибух, який російські джерела пов’язують із ймовірною атакою безпілотника. Інцидент стався менш ніж за тиждень до проведення військового параду в російській столиці.

За даними російських Telegram-каналів Baza, Astra та Mash, вибух було чутно в районі Мосфільмовської вулиці. У мережі також з’явилися фото пошкодженого житлового будинку, який, за попередніми повідомленнями, міг постраждати внаслідок удару безпілотника.

Очевидці розповідали про сильний звук вибуху, після якого на місце оперативно прибули екстрені служби. Спочатку офіційних коментарів не було.

Згодом інцидент підтвердив мер Москви Сергій Собянін. Він заявив, що безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмовської вулиці. За його словами, попередньо постраждалих немає, а на місці працюють відповідні служби.

Інформація про можливі руйнування та масштаб пошкоджень наразі уточнюється. За оцінками журналістів Astra, від пошкодженої будівлі до Кремля приблизно 6 кілометрів, що підкреслює близькість інциденту до центру російської столиці.

