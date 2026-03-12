Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї рф: дим видно на десятки кілометрів (фото, відео)

У ніч проти 12 березня в одному з районів Краснодарського краю Росії сталася пожежа на нафтобазі після атаки безпілотників. Вогонь охопив приблизно 150 квадратних метрів території.

Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю, а також російський паблік Astra. За інформацією місцевої влади, займання на території об’єкта нібито виникло через падіння уламків безпілотника. У повідомленні оперштабу зазначається, що внаслідок інциденту постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучили 83 рятувальників і 26 одиниць техніки, зокрема співробітників МНС Росії.

За даними аналізу відео, які поширювали очевидці, вогонь виник у резервуарах місцевої нафтобази. Йдеться про об’єкт, що належить підприємству Тихорецьк-Нафта.

Ця нафтобаза входить до складу Тихорецького нафтового вузла — одного з найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Об’єкт розташований у Тихорецький район та використовується як великий термінал для зберігання і перевалки нафти.

Підприємство управляється компанією "Тихорецьк-Нафта", яка входить до структури російського трубопровідного оператора Транснафта.

