Дрони атакували російський Волгоград: є влучання в НПЗ, зайнялась пожежа (фото, відео)

Уночі 14 серпня безпілотники завдали удару по російському Волгограду. Вибухи пролунали на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка", після чого спалахнули масштабні пожежі.

За повідомленнями російських Telegram-каналів та губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, займання та витік нафтопродуктів стали наслідком падіння уламків БпЛА під час атаки. Через інцидент "Росавіація" тимчасово закрила аеропорт Волгограда.

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, а його річна потужність становить близько 14,8 млн тонн.

