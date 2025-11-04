Дрони атакували російське Кстово та Стерлітмак: уражено два нафтові підприємства та нафтохімічний завод (фото, відео)

У ніч проти 4 листопада в російському місті Кстово Нижньогородської області пролунали вибухи, після чого в промисловій зоні поблизу нафтобази "Лукойла" та нафтохімічного комплексу спалахнула пожежа. Загоряння сталося в південно-східній частині промзони, де розташовані два великі об'єкти — "СИБУР-Кстово" та "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Підприємства розміщені поруч. "СИБУР-Кстово" виробляє етилен, пропілен, бензол та інші хімічні компоненти, які, за даними ЗМІ, використовуються також у виробництві вибухових речовин. "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — один з ключових російських НПЗ, що забезпечує паливом Московський регіон і має потужність переробки близько 17 млн тонн нафти на рік, виготовляючи понад 50 видів продукції — від бензину до парафінів і бітумів. Про інцидент повідомляють російські Telegram-канали, зокрема Astra.

Читайте також: Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають "шахеди" з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

Водночас у місті Стерлітамак у Башкортостані також сталися вибухи на тлі оголошеної загрози атаки дронів. Місцева влада повідомила про вибух у цеху водоочищення Стерлітамацького нафтохімічного заводу, внаслідок чого частина будівлі обвалилась. Причини інциденту офіційно нібито з’ясовують. Astra зазначає, що в місті зафіксували щонайменше два вибухи — близько 6:22 та 7:09 ранку. Згодом тимчасовий глава Башкортостану Радій Хабіров заявив, що промислову зону атакували два дрони, уламки яких впали поблизу виробничих будівель.

Стерлітамацький нафтохімічний завод спеціалізується на випуску каучуків, авіаційного бензину та інших хімічних продуктів і входить до російського холдингу "Росхім".

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!