Дроны атаковали российское Кстово и Стерлитмак: поражены два нефтяных предприятия и нефтехимический завод (фото, видео)

В ночь на 4 ноября в российском городе Кстово Нижегородской области прогремели взрывы, после чего в промышленной зоне вблизи нефтебазы "Лукойла" и нефтехимического комплекса вспыхнул пожар. Возгорание произошло в юго-восточной части промзоны, где расположены два больших объекта - "СИБУР-Кстово" и "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Предприятия расположены рядом. СИБУР-Кстово производит этилен, пропилен, бензол и другие химические компоненты, которые, по данным СМИ, используются также в производстве взрывчатых веществ. "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - один из ключевых российских НПЗ, обеспечивающий топливом Московский регион и имеющий мощность переработки около 17 млн тонн нефти в год, производя более 50 видов продукции - от бензина до парафинов и битумов. Об инциденте сообщают российские Telegram-каналы, в том числе Astra.

В то же время в городе Стерлитамак в Башкортостане также произошли взрывы на фоне объявленной угрозы атаки дронов. Местные власти сообщили о взрыве в цехе водоочистки Стерлитамацкого нефтехимического завода, в результате чего часть здания обрушилась. Причины инцидента официально выясняют. Astra отмечает, что в городе зафиксировали по меньшей мере два взрыва - около 6:22 и 7:09 утра. Впоследствии временный глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что промышленную зону атаковали два дрона, обломки которых упали вблизи производственных зданий.

Стерлитамацкий нефтехимический завод специализируется на выпуске каучуков, авиационного бензина и других химических продуктов и входит в российский холдинг "Росхим".

