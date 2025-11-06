Дрони атакували російську Кострому: є загоряння на одній з найбільших електростанцій рф (фото)

Уночі 6 листопада в місті Волгореченськ Костромської області пролунали потужні вибухи — атаки дронів були спрямовані на Костромську ДРЕС, одну з найбільших теплових електростанцій Росії.

Як повідомляє видання Astra, мешканці Волгореченська зафіксували кілька сильних вибухів і полум’я над територією електростанції. У соцмережах з’явилися фото й відео, які підтверджують влучання безпілотників поблизу об’єкта.

Губернатор Костромської області Сергій Ситников заявив, що російська протиповітряна оборона нібито "відбила атаку дронів", проте визнав, що вибухи спричинили пошкодження на енергетичних об’єктах. Водночас він запевнив, що електропостачання в регіоні не постраждало.

Костромська ДРЕС розташована на правому березі Волги у Волгореченську, приблизно за 350 кілометрів від Москви. Її потужність становить близько 3,6 гігавата, що робить станцію третьою за масштабами тепловою електростанцією Росії. Комплекс включає кілька енергоблоків потужністю від 300 до 1200 мегаватів, а її димова труба заввишки понад 320 метрів вважається однією з найвищих у Європі.

