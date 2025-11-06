Дроны атаковали российскую Кострому: есть возгорание на одной из крупнейших электростанций России (фото)

Ночью 6 ноября в городе Волгореченске Костромской области прогремели мощные взрывы — атаки дронов были направлены на Костромскую ГРЭС, одну из крупнейших тепловых электростанций России.

Как сообщает издание Astra, жители Волгореченска зафиксировали несколько сильных взрывов и пламя над территорией электростанции. В соцсетях появились фото и видео, подтверждающие попадание беспилотников вблизи объекта.

Губернатор Костромской области Сергей Сытников заявил, что российская противовоздушная оборона якобы "отразила атаку дронов", однако признал, что взрывы повлекли за собой повреждения на энергетических объектах. В то же время, он заверил, что электроснабжение в регионе не пострадало.

Костромская ГРЭС расположена на правом берегу Волги в Волгореченске, примерно в 350 километрах от Москвы. Ее мощность составляет около 3,6 гигаватта, что делает станцию третьей по масштабам тепловой электростанцией России. Комплекс включает несколько энергоблоков мощностью от 300 до 1200 мегаватт, а ее дымовая труба высотой более 320 метров считается одной из самых высоких в Европе.

