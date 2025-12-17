Дрони атакували російський Словʼянськ: є влучання в НПЗ (фото, відео)

У ніч проти 17 грудня Краснодарський край РФ знову зазнав атаки безпілотників. Під удар, імовірно, потрапив нафтопереробний завод у місті Слов’янськ-на-Кубані, де після серії вибухів спалахнула пожежа.

Про інцидент повідомляють російські Telegram-канали та ресурси, що відстежують повітряні атаки. За наявною інформацією, близько 00:45 у місті пролунало щонайменше 18 вибухів. Після цього очевидці зафіксували займання на території промислового об’єкта. У соцмережах з’явилися відео, на яких видно момент влучання дрона та чути детонації після удару.

Російські пабліки стверджують, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали щонайменше п’ять житлових будинків, а двоє людей нібито дістали поранення.

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт удару безпілотників, зазначивши, що вибухи спричинили пошкодження електромереж у районі атаки.

Водночас моніторинговий канал Supernova+ також повідомив про пожежу на Слов’янському нафтопереробному заводі після нічної атаки.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поки не оприлюднив інформацію щодо масштабів руйнувань на НПЗ та наслідків пожежі. Крім того, напередодні російські джерела інформували про вибухи в Саратові, Енгельсі, а також у передмісті Єйська.

Слов’янський нафтопереробний завод спеціалізується на переробці сирої нафти та газового конденсату. Його проєктна потужність перевищує 5,2 мільйона тонн на рік. Востаннє цей об’єкт зазнавав атаки наприкінці листопада — 30 числа.

