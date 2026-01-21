Дрони та ракети атакували російські Орел та Бєлгород: на одній з ТЕС вирувала сильна пожежа (фото)

У соціальних мережах з’явилися повідомлення про масовану атаку дронів і ракет на російські міста Орел та Бєлгород, яка відбулася у вівторок, 20 січня. За наявною інформацією, удар по Бєлгороду було завдано після 20:00 за київським часом.

Повідомляється, що ракета влучила в одну з теплоелектростанцій — ТЕС "ДП Енергот", після чого на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Про це інформують пабліки, зокрема ASTRA, а також губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своїх соцмережах.

Згодом інцидент офіційно підтвердив губернатор регіону В’ячеслав Гладков. За його словами, внаслідок обстрілу зазнали ушкоджень об’єкти, що належать до енергетичного комплексу області. Наразі проводяться роботи з розмінування території та ліквідації наслідків атаки. Також у межах Бєлгорода на території одного з підприємств було пошкоджено будівлі та обладнання.

Тим часом мешканці Орла повідомили, що близько 21:30 у місті пролунало понад десять вибухів у різних районах. Унаслідок атаки безпілотників частково зникли електро- та водопостачання.

Інформацію підтвердив і губернатор Орловської області Андрій Кличков. Він заявив про незначні пошкодження об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури, а також про перебої з електрикою й водою у Північному та Залізничному районах Орла.

