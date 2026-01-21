Дроны и ракеты атаковали российские Орел и Белгород: на одной из ТЭС бушевал сильный пожар (фото)

В социальных сетях появились сообщения о массированной атаке дронов и ракет на российские города Орел и Белгород, состоявшуюся во вторник, 20 января. По имеющейся информации, удар по Белгороду был нанесен после 20:00 по киевскому времени.

Сообщается, что ракета попала в одну из теплоэлектростанций - ТЭС "ДП Энергот", после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар. Об этом информируют паблики, в частности ASTRA, а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Впоследствии инцидент официально подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела получили повреждения объекты, принадлежащие к энергетическому комплексу области. В настоящее время проводятся работы по разминированию территории и ликвидации последствий атаки. Также в пределах Белгорода на территории одного из предприятий были повреждены здания и оборудование.

Между тем, жители Орла сообщили, что около 21:30 в городе прозвучало более десяти взрывов в разных районах. В результате атаки беспилотников частично исчезли электро- и водоснабжение.

Информацию подтвердил и губернатор Орловской области Андрей Кличков. Он заявил о незначительных повреждениях объектов топливно-энергетической инфраструктуры, а также о перебоях с электричеством и водой в Северном и Железнодорожном районах Орла.

