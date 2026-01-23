русский
Експерт назвав топ найбільш якісних автомобілів 2026 року

Ціхоцька Марія

Важливо знати, які моделі здатні служити роками без серйозних несправностей. Джерело: Lexus

Надійність є одним із ключових факторів для багатьох водіїв при виборі автомобіля. Тому важливо знати, які моделі здатні служити роками без серйозних несправностей.

За даними GoBankingRates, у 2026 році існує десятка автомобілів, які експерти вважають найнадійнішими і які варто розглядати для покупки.

Лідери рейтингу

Toyota продовжує утримувати позицію одного з найбільш надійних брендів на ринку. У недавньому дослідженні Consumer Reports японський виробник посів перше місце за показниками надійності. Особливо варто відзначити Toyota Camry, яка стала лідером серед моделей бізнес-класу.

Toyota Prius отримала звання найнадійнішого гібридного автомобіля 2026 року. Експерти відзначають її економічність — середня витрата палива складає приблизно 4 літри на 100 км.

ТОП-10 найнадійніших автомобілів 2026 року:

  1. Toyota Camry
  2. Toyota Prius
  3. Toyota Corolla
  4. Subaru Forester
  5. Subaru Impreza
  6. Lexus NX
  7. Lexus RX
  8. Honda HR-V
  9. Kia Sorento Hybrid
  10. Hyundai Elantra Hybrid

Ці моделі поєднують високу надійність, комфорт і сучасні технології, що робить їх оптимальним вибором для тих, хто цінує довговічність та економічність автомобіля.

