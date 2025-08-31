Експерти назвали Топ-6 вживаних авто, які 'з’їдять' усі гроші на ремонт

Якщо плануєте купівлю автомобіля з пробігом за вигідною ціною, варто проявити пильність. У більшості випадків занадто низька ціна машини на вторинному ринку свідчить про її схильність до регулярних та дороговартісних несправностей.

Нижче наведено перелік популярних моделей, яких краще уникати, аби не витрачати великі суми на ремонти.

Проблемні моделі та їх слабкі сторони:

1. Nissan Murano – зручний у керуванні кросовер, однак його варіатор має обмежений ресурс (приблизно 120–180 тис. км) і швидко зношується, що проявляється у ривках та пробуксовках. Відновлення трансмісії обійдеться власнику у 100–200 тис. грн. Крім того, V6-двигун часто потерпає від підтікання масла.

2. Land Rover Freelander II (2006–2014) з дизельним мотором 2.2 приваблює стильним дизайном та системою повного приводу, проте агрегати вимагають частого догляду. Найчастіше власники стикаються з несправностями форсунок, паливного насоса високого тиску та ланцюга ГРМ. Крім того, муфта повного приводу нерідко виходить з ладу вже на пробігу 120–150 тис. км, а її ремонт обходиться у значну суму.

3. Chevrolet Captiva та Opel Antara, що випускалися у 2006–2017 роках із дизельними моторами, часто створюють враження надійних авто, проте на практиці нерідко страждають від несправностей паливної системи, турбонагнітача, клапана EGR та сажового фільтра. Уже після пробігу близько 70 тис. км зазвичай виникає потреба у ремонті ГРМ і зчеплення. Відновлення двигуна може обійтися власнику в межах 50–100 тис. грн. Бензинові модифікації менш вибагливі в обслуговуванні, але відзначаються вищою витратою пального.

4. Mercedes-Benz ML W164 (2005–2011) з бензиновими моторами M272 та M273 має характерні слабкі сторони: швидке зношування балансирних валів і ланцюга ГРМ, що в підсумку може спричинити серйозні пошкодження двигуна. Вартість такого ремонту зазвичай коливається в межах 50–100 тис. грн. Додатково до проблемних вузлів належать автоматична коробка передач, система повного приводу та електроніка. Найбільш оптимальним і надійним варіантом серед усіх модифікацій вважається дизельна версія з мотором 3.0 CDI.

5. Ford Focus третього покоління (2011–2018) з двигуном 1.6 у парі з коробкою Powershift має низку типових недоліків: перегрів трансмісії, ривки під час руху та швидке зношення зчеплення. Зазвичай ресурс цієї КПП не перевищує 100–120 тис. км, після чого ремонт може обійтися у 80–150 тис. грн. Фахівці радять віддавати перевагу версії з 2.0-літровим двигуном і класичним автоматом, яка вважається значно надійнішою.

6. Volkswagen Touareg першого покоління (до 2006 року) хоч і вирізняється привабливим дизайном, проте має низку проблем. У версії з дизельним мотором 3.0 TDI ненадійним виявився ланцюг ГРМ, для його заміни доводиться демонтувати двигун. Крім того, пневмопідвіска часто виходить з ладу ще до пробігу у 80 тис. км, а також нерідко ламаються роздатка, редуктори та муфти. У підсумку витрати на ремонт здатні зрівнятися з ціною самого авто.

