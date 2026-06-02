Експерти визначили найнадійніший кросовер: названо модель

Найнадійнішим новим кросовером 2026 року за версією Consumer Reports несподівано став не Toyota, а Honda Passport. Повністю оновлена модель отримала прогнозований рейтинг надійності 97 зі 100 можливих і очолила не лише свій сегмент, а й загальний рейтинг нових авто в дослідженні.

Про це повідомляє infocar.ua.Такий результат виглядає доволі неочікуваним, адже зазвичай після глибокого оновлення моделі навпаки демонструють зниження надійності на старті виробництва. Нові платформи, електроніка та програмне забезпечення часто супроводжуються так званими "дитячими хворобами". Проте новий Honda Passport зумів уникнути подібних проблем.

Рейтинг Consumer Reports ґрунтується на опитуваннях власників і аналізі 17 категорій можливих несправностей. Організація вважається одним із найавторитетніших незалежних джерел в автоіндустрії США, оскільки самостійно купує автомобілі для тестів і не співпрацює з виробниками на рекламній основі.

Повне оновлення моделі

Нове покоління Passport стало глибокою модернізацією моделі, яка повернулася на ринок у 2019 році після перерви. Тоді кросовер отримав дворядний салон і низку спільних рішень із більшим Honda Pilot.

Для 2026 року модель суттєво переробили: зміцнили шасі, оновили підвіску та розширили можливості позашляхової версії TrailSport, яка тепер краще використовує потенціал оновленої ходової частини.

Ставка на перевірені технології

Одним із ключових факторів високої оцінки стала консервативна технічна база. Під капотом залишився атмосферний V6 об’ємом 3,5 літра — двигун, історія якого бере початок ще наприкінці 1990-х років.

Агрегат неодноразово модернізували: сьогодні він оснащений сучасною системою зміни фаз газорозподілу та видає 285 к.с. і 355 Нм крутного моменту. Важливо, що Honda не відмовилася від атмосферної схеми на користь компактних турбомоторів, як це зробили багато конкурентів.

Саме поєднання перевіреної конструкції та сучасних технологій стало одним із головних чинників високого прогнозного рейтингу надійності.

Виправлення слабких місць попередника

Інженери також усунули проблеми попереднього покоління. Зокрема, оновлений Passport отримав нову десятиступеневу автоматичну коробку передач замість дев’ятиступеневої, а також модернізовану мультимедійну систему.

Раніше власники скаржилися на роботу трансмісії, окремі електронні збої та сервісні кампанії. Після оновлення ці недоліки суттєво зменшилися, що позитивно вплинуло на загальну оцінку моделі.

Комфорт і практичність замість "показовості"

Власники відзначають просторий салон, великий багажник і комфортний другий ряд сидінь. При цьому Passport не позиціонується як преміальний або надтехнологічний кросовер — його сильна сторона у практичності та збалансованості.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Як виглядають конкуренти

На фоні лідера інші моделі отримали значно нижчі оцінки:

Toyota Crown Signia — 77/100

Chevrolet Blazer — 47/100

Volkswagen Atlas Cross Sport — 43/100

Nissan Murano — 41/100

Mazda CX-70 — 32/100

Найнижчі результати експерти пов’язують із проблемами електроніки та програмного забезпечення в нових поколіннях моделей.

У підсумку саме Honda Passport виявився прикладом того, як обережна еволюція замість радикальних експериментів може забезпечити найвищу надійність у класі.

Нагадаємо, ми вже писали про топ ненадійних авто.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!