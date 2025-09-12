'Це могло бути помилкою' - Трамп прокоментував порушення російськими дронами повітряного простору Польщі

Президент США Дональд Трамп припустив, що порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками могло статися випадково. Подія могла бути "помилкою", однак навіть так вона викликає його невдоволення.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, коментар цитує Bloomberg.

Трамп підкреслив, що розраховує на швидке завершення інциденту, проте наголосив: Росія заслуговує на осуд уже за сам факт наближення до межі, і йому категорично "не подобається" те, що сталося.

Нагадаємо, Трамп знайшов спосіб скасувати санкції проти Росії.

